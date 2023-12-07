Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914352617.html
СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки
СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки
Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:58
2023-12-07T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083036_0:269:2730:1805_1920x0_80_0_0_866caacdeb9d08b76b2817524af8c480.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Еще одно видео с выдачей повесток в спортзале. На этот раз - в Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.)", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало видео, на котором видно, как мужчины в военной форме с оружием заходят в один из городских тренажерных залов, подходят к посетителям и беседуют с ними. Автор видео рассказывает, что сотрудники военкоматов провели так называемые рейды в нескольких спортзалах города. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914128335.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083036_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ca6b494420cebc8de821ce6d14977615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки

"Страна": в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки

© iStock.com / maksim-yakovlevГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / maksim-yakovlev
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Еще одно видео с выдачей повесток в спортзале. На этот раз - в Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.)", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало видео, на котором видно, как мужчины в военной форме с оружием заходят в один из городских тренажерных залов, подходят к посетителям и беседуют с ними. Автор видео рассказывает, что сотрудники военкоматов провели так называемые рейды в нескольких спортзалах города.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Пленный рассказал об особом военкомате в Одессе для насильно мобилизованных
6 декабря, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала