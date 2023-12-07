https://ria.ru/20231207/ukraina-1914352617.html

СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки

СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки

Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:58

2023-12-07T13:58

2023-12-07T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровск

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Еще одно видео с выдачей повесток в спортзале. На этот раз - в Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.)", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало видео, на котором видно, как мужчины в военной форме с оружием заходят в один из городских тренажерных залов, подходят к посетителям и беседуют с ними. Автор видео рассказывает, что сотрудники военкоматов провели так называемые рейды в нескольких спортзалах города. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914128335.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр