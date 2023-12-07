СМИ: в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки
"Страна": в нескольких спортзалах в Днепропетровске мужчинам выдали повестки
© iStock.com / maksim-yakovlevГород Днепропетровск
© iStock.com / maksim-yakovlev
Город Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов пришли с рейдами в тренажерные залы Днепропетровска, где вручили посетителям спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Еще одно видео с выдачей повесток в спортзале. На этот раз - в Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.)", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало видео, на котором видно, как мужчины в военной форме с оружием заходят в один из городских тренажерных залов, подходят к посетителям и беседуют с ними. Автор видео рассказывает, что сотрудники военкоматов провели так называемые рейды в нескольких спортзалах города.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.