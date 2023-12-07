Запад хочет сделать Украину для России вторым Афганистаном, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад пытается максимально затянуть боевые действия на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад, понимая невозможность добиться военной победы над Россией на Украине, будет пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Применительно к ситуации на Украине можно ожидать, что западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". Этого западники будут добиваться, как и прежде, "за счет комплекса экономических и военно-дипломатических мер, включая нарушающее нормы международного права санкционное давление и непрекращающиеся поставки Киеву вооружений и военной техники", отметил директор СВР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.