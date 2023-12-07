https://ria.ru/20231207/ukraina-1914254321.html

Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими

Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими - РИА Новости, 07.12.2023

Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал законодателей поддержать законопроект о помощи Киеву после голосования в сенате, по его... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:57

2023-12-07T05:57

2023-12-07T05:57

украина

сша

киев

джо байден

джейк салливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал законодателей поддержать законопроект о помощи Киеву после голосования в сенате, по его словам, ставки слишком высоки, чтобы удерживать финансирование "в заложниках". Как сообщалось ранее, законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США. "Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", - говорится в заявлении Салливана, которое распространил Белый дом. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914250353.html

https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914208497.html

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украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире