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Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими - РИА Новости, 07.12.2023
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05:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914254321.html
Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими
Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими - РИА Новости, 07.12.2023
Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал законодателей поддержать законопроект о помощи Киеву после голосования в сенате, по его... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:57
2023-12-07T05:57
украина
сша
киев
джо байден
джейк салливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал законодателей поддержать законопроект о помощи Киеву после голосования в сенате, по его словам, ставки слишком высоки, чтобы удерживать финансирование "в заложниках". Как сообщалось ранее, законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США. "Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", - говорится в заявлении Салливана, которое распространил Белый дом. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
https://ria.ru/20231207/ssha-1914250353.html
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украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Советник Байдена назвал ставки в вопросе помощи Украины слишком высокими

Салливан призвал к поддержке помощи Украине, назвав ставки слишком высоки

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал законодателей поддержать законопроект о помощи Киеву после голосования в сенате, по его словам, ставки слишком высоки, чтобы удерживать финансирование "в заложниках".
Как сообщалось ранее, законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США.
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"Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", - говорится в заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.
Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
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УкраинаСШАКиевДжо БайденДжейк СалливанОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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