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Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 07.12.2023
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23:29 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ugroza-1914497832.html
Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо
Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 07.12.2023
Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда еще не был насколько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:29
2023-12-07T23:29
в мире
израиль
сша
линдси грэм
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда еще не был насколько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее время. "Я еще никогда еще не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас" - заявил он журналистам в четверг. Грэм указал на то, что не только он придерживается такой оценки, но и "все люди в разведывательном сообществе", а также добавил, что количество лиц, которые хотят "наказать" США за помощь Израилю, "зашкаливает".
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в мире, израиль, сша, линдси грэм, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Линдси Грэм, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо

Американский сенатор Грэм заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда еще не был насколько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее время.
"Я еще никогда еще не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас" - заявил он журналистам в четверг.
Грэм указал на то, что не только он придерживается такой оценки, но и "все люди в разведывательном сообществе", а также добавил, что количество лиц, которые хотят "наказать" США за помощь Израилю, "зашкаливает".
 
В миреИзраильСШАЛиндси ГрэмОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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