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Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо

Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 07.12.2023

Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда еще не был насколько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:29

2023-12-07T23:29

2023-12-07T23:29

в мире

израиль

сша

линдси грэм

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что никогда еще не был насколько сильно обеспокоен угрозой террористической атаки в США, как в настоящее время. "Я еще никогда еще не был обеспокоен террористической атакой на нашу страну больше, чем прямо сейчас" - заявил он журналистам в четверг. Грэм указал на то, что не только он придерживается такой оценки, но и "все люди в разведывательном сообществе", а также добавил, что количество лиц, которые хотят "наказать" США за помощь Израилю, "зашкаливает".

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в мире, израиль, сша, линдси грэм, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году