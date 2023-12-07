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На Урале сожителя матери обвинили в убийстве ее маленькой дочки - РИА Новости, 07.12.2023
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16:42 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ubiystvo-1914431001.html
На Урале сожителя матери обвинили в убийстве ее маленькой дочки
На Урале сожителя матери обвинили в убийстве ее маленькой дочки - РИА Новости, 07.12.2023
На Урале сожителя матери обвинили в убийстве ее маленькой дочки
Отчим обвиняется в убийстве двухлетней девочки в свердловском Первоуральске, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ на сайте. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:42
2023-12-07T16:42
происшествия
первоуральск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Отчим обвиняется в убийстве двухлетней девочки в свердловском Первоуральске, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ на сайте. "Следственным отделом по городу Первоуральск СУСК России по Свердловской области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. Как отмечают в ведомстве, обвиняемый из личной неприязни причинил множественные телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы. От полученных травм девочка скончалась. Факт гибели ребенка был обнаружен матерью, которая и сообщила о случившемся в службу скорой помощи. Мужчину арестовали. "По предварительным данным, побои девочке он причинял в течение продолжительного времени, что называется, по поводу и без. Мать ребенка с заявлениями по этому поводу никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя. Сейчас сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с представителями подразделения по делам несовершеннолетних оказывают следователям СКР помощь в установлении обстоятельств этой трагедии", – сказал журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Как уточнила пресс-служба свердловской прокуратуры, во вторник, 5 декабря, бригада скорой помощи сообщила правоохранителям об обнаружении трупа девочки с ссадинами и гематомами на теле и голове. "Мать с тремя несовершеннолетними детьми переехала в Первоуральск в ноябре 2023 года из Екатеринбурга. Погибший ребенок воспитывался в многодетной неполной семье, семья на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. Прокуратура Первоуральска организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью ребенка", – добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913941670.html
https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html
первоуральск
свердловская область
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происшествия, первоуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале сожителя матери обвинили в убийстве ее маленькой дочки

Сожителя матери обвинили в убийстве ее двухлетней дочери в Первоуральске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Отчим обвиняется в убийстве двухлетней девочки в свердловском Первоуральске, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ на сайте.
"Следственным отделом по городу Первоуральск СУСК России по Свердловской области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.
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Как отмечают в ведомстве, обвиняемый из личной неприязни причинил множественные телесные повреждения двухлетней дочери своей сожительницы. От полученных травм девочка скончалась. Факт гибели ребенка был обнаружен матерью, которая и сообщила о случившемся в службу скорой помощи. Мужчину арестовали.
"По предварительным данным, побои девочке он причинял в течение продолжительного времени, что называется, по поводу и без. Мать ребенка с заявлениями по этому поводу никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя. Сейчас сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с представителями подразделения по делам несовершеннолетних оказывают следователям СКР помощь в установлении обстоятельств этой трагедии", – сказал журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Как уточнила пресс-служба свердловской прокуратуры, во вторник, 5 декабря, бригада скорой помощи сообщила правоохранителям об обнаружении трупа девочки с ссадинами и гематомами на теле и голове.
"Мать с тремя несовершеннолетними детьми переехала в Первоуральск в ноябре 2023 года из Екатеринбурга. Погибший ребенок воспитывался в многодетной неполной семье, семья на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. Прокуратура Первоуральска организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью ребенка", – добавили в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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