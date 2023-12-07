Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"
Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд СВО
Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на сайте кабмина.
"Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров передал фронту автомобили "УАЗ Патриот", которые будут использоваться для решения сложных логистических задач в зоне специальной военной операции. В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в 2023-2024 годах Минпромторг РФ инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам России более полутора тысяч автомобилей "УАЗ Патриот".
"Общероссийский народный фронт при поддержке правительства Донецкой Народной Республики распределит технику воинским частям и медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции. Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения", - пояснили в правительстве.
Как отметил вице-премьер, Ульяновский автомобильный завод по заданию Минпромторга оперативно произвел всю необходимую партию машин (более 1,5 тысячи штук), и на сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по четырем регионам.
Мантуров также поздравил бойцов и всех, кто оказывает помощь в доставке гуманитарных грузов, с получением надежной и востребованной в нынешних условиях техники.
"Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается... Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тысячи новеньких "УАЗ Патриот"... - это очень серьезный вклад в нашу будущую победу", - добавил Кузнецов.