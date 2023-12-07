https://ria.ru/20231207/uaz-1914467734.html

Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"

Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот" - РИА Новости, 07.12.2023

Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:52

2023-12-07T18:52

2023-12-07T18:52

специальная военная операция на украине

денис мантуров

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

донецкая народная республика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров передал фронту автомобили "УАЗ Патриот", которые будут использоваться для решения сложных логистических задач в зоне специальной военной операции. В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении. Отмечено, что в 2023-2024 годах Минпромторг РФ инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам России более полутора тысяч автомобилей "УАЗ Патриот". "Общероссийский народный фронт при поддержке правительства Донецкой Народной Республики распределит технику воинским частям и медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции. Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения", - пояснили в правительстве. Как отметил вице-премьер, Ульяновский автомобильный завод по заданию Минпромторга оперативно произвел всю необходимую партию машин (более 1,5 тысячи штук), и на сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по четырем регионам. Мантуров также поздравил бойцов и всех, кто оказывает помощь в доставке гуманитарных грузов, с получением надежной и востребованной в нынешних условиях техники. "Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается... Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тысячи новеньких "УАЗ Патриот"... - это очень серьезный вклад в нашу будущую победу", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20231205/avtomobili-1913822095.html

https://ria.ru/20231206/kartofel-1914163084.html

https://ria.ru/20231122/pomosch-1910995972.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис мантуров, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, донецкая народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)