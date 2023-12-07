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Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот" - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/uaz-1914467734.html
Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"
Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот" - РИА Новости, 07.12.2023
Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:52
2023-12-07T18:52
специальная военная операция на украине
денис мантуров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
донецкая народная республика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров передал фронту автомобили "УАЗ Патриот", которые будут использоваться для решения сложных логистических задач в зоне специальной военной операции. В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении. Отмечено, что в 2023-2024 годах Минпромторг РФ инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам России более полутора тысяч автомобилей "УАЗ Патриот". "Общероссийский народный фронт при поддержке правительства Донецкой Народной Республики распределит технику воинским частям и медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции. Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения", - пояснили в правительстве. Как отметил вице-премьер, Ульяновский автомобильный завод по заданию Минпромторга оперативно произвел всю необходимую партию машин (более 1,5 тысячи штук), и на сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по четырем регионам. Мантуров также поздравил бойцов и всех, кто оказывает помощь в доставке гуманитарных грузов, с получением надежной и востребованной в нынешних условиях техники. "Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается... Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тысячи новеньких "УАЗ Патриот"... - это очень серьезный вклад в нашу будущую победу", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20231205/avtomobili-1913822095.html
https://ria.ru/20231206/kartofel-1914163084.html
https://ria.ru/20231122/pomosch-1910995972.html
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донецкая народная республика
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денис мантуров, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, донецкая народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Денис Мантуров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров передал фронту партию автомобилей "УАЗ Патриот"

Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд специальной военной операции, сообщается на сайте кабмина.
"Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров передал фронту автомобили "УАЗ Патриот", которые будут использоваться для решения сложных логистических задач в зоне специальной военной операции. В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что в 2023-2024 годах Минпромторг РФ инициировал поставку и безвозмездную передачу новым регионам России более полутора тысяч автомобилей "УАЗ Патриот".
"Общероссийский народный фронт при поддержке правительства Донецкой Народной Республики распределит технику воинским частям и медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции. Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения", - пояснили в правительстве.
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Как отметил вице-премьер, Ульяновский автомобильный завод по заданию Минпромторга оперативно произвел всю необходимую партию машин (более 1,5 тысячи штук), и на сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по четырем регионам.
Мантуров также поздравил бойцов и всех, кто оказывает помощь в доставке гуманитарных грузов, с получением надежной и востребованной в нынешних условиях техники.
"Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям, бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается... Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тысячи новеньких "УАЗ Патриот"... - это очень серьезный вклад в нашу будущую победу", - добавил Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис МантуровУльяновский автомобильный завод (УАЗ)РоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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