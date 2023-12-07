https://ria.ru/20231207/turtsiya-1914431525.html

Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере

Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере - РИА Новости, 07.12.2023

Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере

Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:43

2023-12-07T16:43

2023-12-07T18:01

в мире

греция

турция

афины

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета сотрудничества высокого уровня. "Стороны договорились о мерах по выстраиванию доверия, в том числе в военной сфере, что позволит устранить необоснованные источники напряжения и риски", - говорится в полученном РИА Новости тексте декларации. В четверг в Афинах прошло пятое заседание высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны уже подписали декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.

https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html

греция

турция

афины

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в мире, греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис