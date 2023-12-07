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Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере - РИА Новости, 07.12.2023
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16:43 07.12.2023 (обновлено: 18:01 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/turtsiya-1914431525.html
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере - РИА Новости, 07.12.2023
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере
Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:43
2023-12-07T18:01
в мире
греция
турция
афины
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета сотрудничества высокого уровня. "Стороны договорились о мерах по выстраиванию доверия, в том числе в военной сфере, что позволит устранить необоснованные источники напряжения и риски", - говорится в полученном РИА Новости тексте декларации. В четверг в Афинах прошло пятое заседание высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны уже подписали декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.
https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html
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в мире, греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, Афины, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере

Греция и Турция договорились о мерах устранения факторов риска в военной сфере

© AP Photo / Michael VaraklasПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Michael Varaklas
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета сотрудничества высокого уровня.
«
"Стороны договорились о мерах по выстраиванию доверия, в том числе в военной сфере, что позволит устранить необоснованные источники напряжения и риски", - говорится в полученном РИА Новости тексте декларации.
В четверг в Афинах прошло пятое заседание высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны уже подписали декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.
Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
Вчера, 15:32
 
В миреГрецияТурцияАфиныРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос Мицотакис
 
 
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