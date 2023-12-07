https://ria.ru/20231207/turtsiya-1914431525.html
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере - РИА Новости, 07.12.2023
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере
Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:43
2023-12-07T16:43
2023-12-07T18:01
в мире
греция
турция
афины
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914453264_0:0:2007:1130_1920x0_80_0_0_be2f91dd845d7b120a978fc1c18ad63c.jpg
СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Греция и Турция договорились о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере, говорится в декларации по итогам заседания совета сотрудничества высокого уровня. "Стороны договорились о мерах по выстраиванию доверия, в том числе в военной сфере, что позволит устранить необоснованные источники напряжения и риски", - говорится в полученном РИА Новости тексте декларации. В четверг в Афинах прошло пятое заседание высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны уже подписали декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.
https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html
греция
турция
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914453264_64:0:1848:1338_1920x0_80_0_0_0fbb2ef0cfd9ef0e382fb9123e91eb5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, Афины, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис
Греция и Турция договорились устранять факторы риска в военной сфере
Греция и Турция договорились о мерах устранения факторов риска в военной сфере