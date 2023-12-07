https://ria.ru/20231207/turtsiya-1914412207.html

Турция и Греция договорились о мерах выстраивания доверия в разных сферах

Турция и Греция договорились о мерах выстраивания доверия в разных сферах - РИА Новости, 07.12.2023

Турция и Греция договорились о мерах выстраивания доверия в разных сферах

Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:19

2023-12-07T16:19

2023-12-07T17:58

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турция

греция

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кириакос мицотакис

реджеп тайип эрдоган

оон

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АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. Декларацию подписали "в духе доброй воли и сотрудничества" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательствовавшие на пятом заседании Высшего совета сотрудничества 7 декабря в Афинах. Декларация подчеркивает "возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран" и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона. В документе говорится о необходимости продолжать совместную работу на благо обоих обществ в атмосфере дружбы и взаимного доверия, стремлении укрепить двусторонние отношения посредством существующих институциональных механизмов."Для продвижения этой позитивной атмосферы и повестки дня стороны будут поощрять обмен визитами на всех уровнях, используя подход, ориентированный на результат", - отмечается в декларации.Греция и Турция договорились продолжать политический диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, и зондирующие контакты и совещания. Она также будут продолжать продвигать позитивную программу в рамках расширенного совместного плана действий, и меры доверия, включая меры в военном секторе, которые способствовали бы устранению неоправданных источников напряженности, а также вытекающих из них рисков."Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив или действий, которые могут подорвать или дискредитировать букву и дух настоящей Декларации или поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в их регионе", - говорится в документе."Стороны будут стремиться разрешать любой спор, возникающий между ними, мирным путем, путем прямых консультаций между собой или другими средствами по взаимному выбору, как это предусмотрено Уставом ООН", - заявили Афины и Анкара.При этом в Декларации говорится, что она не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как создающее какие-либо законные права или обязанности сторон", - говорится в ней.

https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html

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греция

афины

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в мире, турция, греция, афины, кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган, оон