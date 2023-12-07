https://ria.ru/20231207/tsiklon-1914262784.html

На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за погоды

На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 07.12.2023

На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Экстренное предупреждение объявлено на пятницу в 14 муниципалитетах Сахалина и Курил в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:39

2023-12-07T08:39

2023-12-07T09:11

общество

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

погода

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на пятницу в 14 муниципалитетах Сахалина и Курил в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. По информации спасателей, 8 декабря в Охинском районе прогнозируются местами сильный снег, на побережье усиление ветра до 15-20 м/с, гололедные явления, на территории Долинского, Невельского, Холмского и Томаринского районов возможно усиление ветра до 20-25 м/с. В Южно-Курильском и Курильском районах ожидается дождь (4-14 мм), порывы ветра могут доходить днем до 30 м/с. Циклон принесет в пятницу сильные осадки в Тымовский, Смирныховский, Поронайский, Макаровский, Углегорский, Ногликский и Александровск-Сахалинский районы. "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечает пресс-служба главка. Кроме того, по данным спасателей, во второй половине дня 8 декабря у охотоморского побережья острова Итуруп ожидаются 4-метроые волны, которые сохранятся до первой половины ночи субботы.

https://ria.ru/20231206/moroz-1914043667.html

сахалин

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, погода