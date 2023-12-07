https://ria.ru/20231207/trump-1914485959.html

Трамп обжалует отказ судьи снять с него некоторые обвинения

Трамп обжалует отказ судьи снять с него некоторые обвинения - РИА Новости, 07.12.2023

Трамп обжалует отказ судьи снять с него некоторые обвинения

Экс-президент США Дональд Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений на основании апелляции к юридическому иммунитету главы государства, следует из... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:09

2023-12-07T21:09

2023-12-07T21:09

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обжалует отказ судьи снять с него ряд обвинений на основании апелляции к юридическому иммунитету главы государства, следует из судебных материалов. "Подзащитный, президент Дональд Дж. Трамп, настоящим ставит в известность, что он подает апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия", — говорится в извещении. Трамп безуспешно убеждал судью Таню Чуткан, которая председательствует на процессе о вменяемых экс-президенту попытках изменить результаты выборов 2020 года, в неприменимости к нему ряда обвинений, относящихся к периоду его пребывания в Белом доме.

https://ria.ru/20231206/tramp-1914019669.html

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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа