https://ria.ru/20231207/trevoga-1914442086.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

2023-12-07T17:27

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – около 17.00 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. О происшествиях не сообщалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231207/povrezhdenie-1914269579.html

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полтавская область

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