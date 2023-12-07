https://ria.ru/20231207/trevoga-1914442086.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
2023-12-07T17:27
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – около 17.00 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. О происшествиях не сообщалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231207/povrezhdenie-1914269579.html
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины