https://ria.ru/20231207/trevoga-1914245587.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:51

2023-12-07T01:51

2023-12-07T01:51

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

винницкая область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям с 00.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html

украина

хмельницкий (город)

винницкая область

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украина, хмельницкий (город), винницкая область, вооруженные силы рф, в мире