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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/trevoga-1914245587.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:51
2023-12-07T01:51
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
винницкая область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям с 00.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html
украина
хмельницкий (город)
винницкая область
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украина, хмельницкий (город), винницкая область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Винницкая область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Хмельницкой и Винницкой областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина возле бомбоубежища
Мужчина возле бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина возле бомбоубежища. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям с 00.51 мск.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
5 декабря, 22:19
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкий (город)Винницкая областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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