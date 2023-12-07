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Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента - РИА Новости, 07.12.2023
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06:25 07.12.2023 (обновлено: 06:42 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914256084.html
Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента
Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента - РИА Новости, 07.12.2023
Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента
Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:25
2023-12-07T06:42
китай
сша
экономика
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 11 месяцев 2023 года сократился в годовом выражении на 13,8% и составил 457,756 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 149,258 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,99 миллиарда долларов, Китай в США - на 43,8 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html
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китай, сша, экономика
Китай, США, Экономика
Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента

Товарооборот КНР и США в 2023 году упал на 12,2% до 607,01 миллиарда долларов

© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Товарооборот между Россией и Китаем установил исторический рекорд
06:17
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 11 месяцев 2023 года сократился в годовом выражении на 13,8% и составил 457,756 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 149,258 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,99 миллиарда долларов, Китай в США - на 43,8 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
23 ноября, 13:41
 
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