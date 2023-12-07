https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914256084.html

Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента

Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента - РИА Новости, 07.12.2023

Товарооборот Китая и США в 2023 году упал на 12,2 процента

Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T06:25

2023-12-07T06:25

2023-12-07T06:42

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 11 месяцев 2023 года сократился в годовом выражении на 13,8% и составил 457,756 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 149,258 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,99 миллиарда долларов, Китай в США - на 43,8 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231207/tovarooborot-1914255444.html

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китай, сша, экономика