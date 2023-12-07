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Израиль удвоит количество поступающего в Газу топлива, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
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06:21 07.12.2023 (обновлено: 06:51 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/toplivo-1914255565.html
Израиль удвоит количество поступающего в Газу топлива, сообщили СМИ
Израиль удвоит количество поступающего в Газу топлива, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
Израиль удвоит количество поступающего в Газу топлива, сообщили СМИ
Израиль в два раза увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа, с 60 тысяч литров в день до 120 тысяч, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:21
2023-12-07T06:51
израиль
россия
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Израиль в два раза увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа, с 60 тысяч литров в день до 120 тысяч, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий. "Израиль увеличит количество топлива, поступающего в Газу, с 60 000 литров в день до 120 000 литров", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, примерно 120 тысяч литров поступало ежедневно в Газу во время 7-дневного перемирия, закончившегося 1 декабря. Согласно источнику, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил на заседании кабмина, что крайне важно одобрить решение о поставках топлива, "чтобы администрация президента США Джо Байдена продолжала оказывать поддержку военной операции Израиля на юге Газы". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231207/khamas-1914246605.html
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израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль удвоит количество поступающего в Газу топлива, сообщили СМИ

Axios: Израиль увеличит объем поставляемого Газе топлива с 60 до 12 тысяч литров

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Израиль в два раза увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа, с 60 тысяч литров в день до 120 тысяч, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий.
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"Израиль увеличит количество топлива, поступающего в Газу, с 60 000 литров в день до 120 000 литров", - говорится в сообщении портала.
Как отмечается, примерно 120 тысяч литров поступало ежедневно в Газу во время 7-дневного перемирия, закончившегося 1 декабря.
Согласно источнику, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил на заседании кабмина, что крайне важно одобрить решение о поставках топлива, "чтобы администрация президента США Джо Байдена продолжала оказывать поддержку военной операции Израиля на юге Газы".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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