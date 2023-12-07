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Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу - РИА Новости, 07.12.2023
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00:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/toplivo-1914242691.html
Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу
Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу - РИА Новости, 07.12.2023
Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу
Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:57
2023-12-07T00:57
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий, сообщила канцелярия израильского премьер-министра. "Военно-политический кабинет утвердил рекомендацию кабинета войны разрешить минимальное увеличение поставки топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и вспышки эпидемий на юге сектора Газа", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что этот минимальный объём будет периодически корректироваться узким кабинетом военных действий в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.
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израиль, в мире
Израиль, В мире
Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу

Кабмин Израиля одобрил минимальное увеличение поставок топлива на юг Газы

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий, сообщила канцелярия израильского премьер-министра.
"Военно-политический кабинет утвердил рекомендацию кабинета войны разрешить минимальное увеличение поставки топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и вспышки эпидемий на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.
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В канцелярии добавили, что этот минимальный объём будет периодически корректироваться узким кабинетом военных действий в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.
 
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