https://ria.ru/20231207/toplivo-1914242691.html

Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу

Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу - РИА Новости, 07.12.2023

Израиль одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива в Газу

Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T00:57

2023-12-07T00:57

2023-12-07T00:57

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил "минимальное" увеличение поставок топлива на юг сектора Газа в целях предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий, сообщила канцелярия израильского премьер-министра. "Военно-политический кабинет утвердил рекомендацию кабинета войны разрешить минимальное увеличение поставки топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и вспышки эпидемий на юге сектора Газа", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что этот минимальный объём будет периодически корректироваться узким кабинетом военных действий в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.

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