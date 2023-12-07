https://ria.ru/20231207/swift-1914373803.html
Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной
Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной
Западная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и ведении расчетов через Swift, дискредитирована, эта система становится архаичной и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:52
2023-12-07T14:52
2023-12-07T16:00
владимир путин
экономика
swift
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и ведении расчетов через Swift, дискредитирована, эта система становится архаичной и сейчас с успехом замещается расчетами в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему Swift, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах", - заявил Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что в этой сфере еще очень многое предстоит сделать."Но это делается, и этот процесс будет только набирать силу. Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной, во всяком случае становится архаичной", - уверен президент.Сейчас, продолжил Путин, в международных платежах все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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владимир путин, экономика, swift
Владимир Путин, Экономика, SWIFT, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной
Путин: система SWIFT замещается оплатой в национальных валютах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и ведении расчетов через Swift, дискредитирована, эта система становится архаичной и сейчас с успехом замещается расчетами в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему Swift, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах", - заявил Путин, выступая на форуме ВТБ
"Россия зовет".
Он отметил, что в этой сфере еще очень многое предстоит сделать.
"Но это делается, и этот процесс будет только набирать силу. Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной, во всяком случае становится архаичной", - уверен президент.
Сейчас, продолжил Путин, в международных платежах все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России