https://ria.ru/20231207/swift-1914373803.html

Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной

Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил, что система SWIFT становится архаичной

Западная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и ведении расчетов через Swift, дискредитирована, эта система становится архаичной и... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:52

2023-12-07T14:52

2023-12-07T16:00

владимир путин

экономика

swift

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западная финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и ведении расчетов через Swift, дискредитирована, эта система становится архаичной и сейчас с успехом замещается расчетами в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему Swift, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах", - заявил Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что в этой сфере еще очень многое предстоит сделать."Но это делается, и этот процесс будет только набирать силу. Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной, во всяком случае становится архаичной", - уверен президент.Сейчас, продолжил Путин, в международных платежах все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, swift