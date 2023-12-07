https://ria.ru/20231207/svoboda-1914475006.html
Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы
Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы - РИА Новости, 07.12.2023
Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что в России чувствует больше академической свободы по сравнению с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:51
2023-12-07T19:51
2023-12-07T19:51
россия
карин кнайсль
австрия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878301399_0:200:3226:2015_1920x0_80_0_0_9edac9df9600fd9866b314669215f490.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что в России чувствует больше академической свободы по сравнению с преподаванием в Европе. "Я могу работать здесь (в России - ред.) в атмосфере академической свободы, по которой я успела соскучиться, когда еще преподавала в различных университетах стран Евросоюза", - заявила она. Кнайсль руководит Центром G.O.R.K.I. ("Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues") Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), работа которого началась в этом году. В сферу деятельности Кнайсль входит организация междисциплинарной экспертно-аналитической, научно-практической, образовательной и просветительской деятельности по анализу геополитических, внешнеэкономических и социально экономических проблем, влияющих на развитие России, а также стран арабо-исламского мира от Северной Африки до Западной Азии.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914468346.html
россия
австрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878301399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e19058294b1771090033d0b037de819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карин кнайсль, австрия, европа, в мире
Россия, Карин Кнайсль, Австрия, Европа, В мире
Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы
Кнайсль: в России больше академической свободы, чем в Европе