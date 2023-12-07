https://ria.ru/20231207/svoboda-1914475006.html

Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы

Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы - РИА Новости, 07.12.2023

Экс-глава МИД Австрии заявила, что в России больше академической свободы

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что в России чувствует больше академической свободы по сравнению с... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:51

2023-12-07T19:51

2023-12-07T19:51

россия

карин кнайсль

австрия

европа

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что в России чувствует больше академической свободы по сравнению с преподаванием в Европе. "Я могу работать здесь (в России - ред.) в атмосфере академической свободы, по которой я успела соскучиться, когда еще преподавала в различных университетах стран Евросоюза", - заявила она. Кнайсль руководит Центром G.O.R.K.I. ("Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues") Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), работа которого началась в этом году. В сферу деятельности Кнайсль входит организация междисциплинарной экспертно-аналитической, научно-практической, образовательной и просветительской деятельности по анализу геополитических, внешнеэкономических и социально экономических проблем, влияющих на развитие России, а также стран арабо-исламского мира от Северной Африки до Западной Азии.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914468346.html

россия

австрия

европа

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россия, карин кнайсль, австрия, европа, в мире