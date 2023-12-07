https://ria.ru/20231207/svo-1914366879.html
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2023
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники
Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:33
2023-12-07T14:33
2023-12-07T14:33
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
алексей копайгородский
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258716_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_57055cc883b4091929e5088b5a244c41.jpg
КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями региона попросил их не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Кроме того, по словам Кондратьева, во время празднования регион откажется от масштабных мероприятий. "Запуск фейерверка — это минутное, но дорогое удовольствие. Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта. У каждого из нас есть возможность в канун главного праздника года сделать большое дело — показать, насколько мы едины с нашими ребятами, что мы их поддерживаем и верим в нашу общую Победу", - написал Кравченко. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники не будет, средства отправят в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37cbf2f2a019e05b7b2dad495df65633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, алексей копайгородский, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Алексей Копайгородский, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники
Глава Новороссийска: предусмотренные на салют деньги направят на помощь для СВО