https://ria.ru/20231207/svo-1914366879.html

В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники

В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2023

В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники

Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:33

2023-12-07T14:33

2023-12-07T14:33

специальная военная операция на украине

новороссийск

краснодарский край

вениамин кондратьев

алексей копайгородский

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями региона попросил их не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Кроме того, по словам Кондратьева, во время празднования регион откажется от масштабных мероприятий. "Запуск фейерверка — это минутное, но дорогое удовольствие. Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта. У каждого из нас есть возможность в канун главного праздника года сделать большое дело — показать, насколько мы едины с нашими ребятами, что мы их поддерживаем и верим в нашу общую Победу", - написал Кравченко. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники не будет, средства отправят в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

новороссийск

краснодарский край

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новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, алексей копайгородский, андрей кравченко (государственный служащий)