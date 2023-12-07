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В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/svo-1914366879.html
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2023
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники
Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:33
2023-12-07T14:33
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
алексей копайгородский
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями региона попросил их не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Кроме того, по словам Кондратьева, во время празднования регион откажется от масштабных мероприятий. "Запуск фейерверка — это минутное, но дорогое удовольствие. Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта. У каждого из нас есть возможность в канун главного праздника года сделать большое дело — показать, насколько мы едины с нашими ребятами, что мы их поддерживаем и верим в нашу общую Победу", - написал Кравченко. В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники не будет, средства отправят в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html
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новороссийск
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новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, алексей копайгородский, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Алексей Копайгородский, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске откажутся от салютов в новогодние праздники

Глава Новороссийска: предусмотренные на салют деньги направят на помощь для СВО

© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.com
Фейерверк. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Городских салютов в новогодние праздники в Новороссийске не будет, вместо этого деньги направят на закупку оборудования в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями региона попросил их не использовать фейерверки во время празднования Нового года, добавив, что к таким традициям лучше вернуться после окончания спецоперации. Кроме того, по словам Кондратьева, во время празднования регион откажется от масштабных мероприятий.
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"Запуск фейерверка — это минутное, но дорогое удовольствие. Принял решение, что средства, ранее предусмотренные на салют, мы направим на закупку оборудования для фронта. У каждого из нас есть возможность в канун главного праздника года сделать большое дело — показать, насколько мы едины с нашими ребятами, что мы их поддерживаем и верим в нашу общую Победу", - написал Кравченко.
В среду мэр Сочи Алексей Копайгородский также заявил, что городских салютов на новогодние и рождественские праздники не будет, средства отправят в зону специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскКраснодарский крайВениамин КондратьевАлексей КопайгородскийАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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