https://ria.ru/20231207/su-34-1914252649.html

Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами

Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами - РИА Новости, 07.12.2023

Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, уничтожив личный состав и укрепленные... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:09

2023-12-07T05:09

2023-12-07T05:09

специальная военная операция на украине

россия

су-34

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, уничтожив личный состав и укрепленные позиции противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении. В результате боевого применения был уничтожен личный состав противника и укрепленные позиции. "Вылет прошел в штатном режиме, заданные цели были успешно поражены", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20231009/su-34-1901392705.html

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россия, су-34