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Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/su-34-1914252649.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами
Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами - РИА Новости, 07.12.2023
Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, уничтожив личный состав и укрепленные... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:09
2023-12-07T05:09
специальная военная операция на украине
россия
су-34
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, уничтожив личный состав и укрепленные позиции противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении. В результате боевого применения был уничтожен личный состав противника и укрепленные позиции. "Вылет прошел в штатном режиме, заданные цели были успешно поражены", - отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20231009/su-34-1901392705.html
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россия, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-34
Экипажи Су-34 нанесли удар по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами

Су-34 ударили по боевикам ВСУ на Купянском направлении фугасными авиабомбами

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
© Министерство обороны РФ
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Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении, уничтожив личный состав и укрепленные позиции противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.
В результате боевого применения был уничтожен личный состав противника и укрепленные позиции.
"Вылет прошел в штатном режиме, заданные цели были успешно поражены", - отметили в военном ведомстве.
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