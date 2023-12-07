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МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии
МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии
Ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой, сообщается в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:21
2023-12-07T10:21
2023-12-07T12:31
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой", - говорится в сообщении.Отмечается, что мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии
МВД: при стрельбе в брянской гимназии пострадали три человека