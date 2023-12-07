https://ria.ru/20231207/strelba-1914279088.html

МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии

МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии - РИА Новости, 07.12.2023

МВД рассказало подробности стрельбы в брянской гимназии

Ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой, сообщается в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:21

2023-12-07T10:21

2023-12-07T12:31

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой", - говорится в сообщении.Отмечается, что мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

брянск

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии