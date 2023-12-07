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В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека - РИА Новости, 07.12.2023
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01:28 07.12.2023
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В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека - РИА Новости, 07.12.2023
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека
Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:28
2023-12-07T01:28
в мире
лас-вегас
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. В соцсети Х полиция сообщает о трех пострадавших в результате стрельбы, но при этом отмечает, что "степень травм неизвестна", а также что число может измениться.
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в мире, лас-вегас
В мире, Лас-Вегас
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека

Полиция Лас-Вегаса: при стрельбе в Невадском университете ранены три человека

© AP Photo / Robert F. BukatyПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна.
Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны.
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В соцсети Х полиция сообщает о трех пострадавших в результате стрельбы, но при этом отмечает, что "степень травм неизвестна", а также что число может измениться.
 
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