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В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека - РИА Новости, 07.12.2023
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека
Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:28
2023-12-07T01:28
2023-12-07T01:28
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. В соцсети Х полиция сообщает о трех пострадавших в результате стрельбы, но при этом отмечает, что "степень травм неизвестна", а также что число может измениться.
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в мире, лас-вегас
В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека
Полиция Лас-Вегаса: при стрельбе в Невадском университете ранены три человека
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна.
Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны.
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
В соцсети Х полиция сообщает о трех пострадавших в результате стрельбы, но при этом отмечает, что "степень травм неизвестна", а также что число может измениться.