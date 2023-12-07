https://ria.ru/20231207/strelba-1914244631.html

В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека

В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека - РИА Новости, 07.12.2023

В результате стрельбы в университете в Лас-Вегасе пострадали три человека

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:28

2023-12-07T01:28

2023-12-07T01:28

в мире

лас-вегас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297686_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5cdb454ce623ba640a701eccd60aa8ff.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате стрельбы в Невадском университете пострадали три человека, степень травм неизвестна. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. В соцсети Х полиция сообщает о трех пострадавших в результате стрельбы, но при этом отмечает, что "степень травм неизвестна", а также что число может измениться.

https://ria.ru/20231204/strelba-1913591945.html

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лас-вегас