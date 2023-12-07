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Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка
Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка - РИА Новости, 07.12.2023
Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка
Споры о ставке Центрального банка всегда идут, но цифры показывают, что в целом, выбрано нужное направление развития, которое выстраивается правильно, заявил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:13
2023-12-07T15:13
2023-12-07T15:59
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Споры о ставке Центрального банка всегда идут, но цифры показывают, что в целом, выбрано нужное направление развития, которое выстраивается правильно, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно, но я хочу что сказать, да, всегда споры такие идут, где ставка, где деловая активность, но цифры, о которых я говорил, свидетельствуют, что в целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно все таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства также отметил, что главное - то, что создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, повышения качества жизни.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин, втб, россия, россия зовет!
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин, ВТБ, Россия, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка
Путин заявил о правильном направлении развития, несмотря на повышение ставки ЦБ