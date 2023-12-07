https://ria.ru/20231207/stavka-1914382619.html

Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка

Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка - РИА Новости, 07.12.2023

Путин прокомментировал споры вокруг ставки Центробанка

Споры о ставке Центрального банка всегда идут, но цифры показывают, что в целом, выбрано нужное направление развития, которое выстраивается правильно, заявил... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:13

2023-12-07T15:13

2023-12-07T15:59

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

втб

россия

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Споры о ставке Центрального банка всегда идут, но цифры показывают, что в целом, выбрано нужное направление развития, которое выстраивается правильно, заявил президент России Владимир Путин."Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно, но я хочу что сказать, да, всегда споры такие идут, где ставка, где деловая активность, но цифры, о которых я говорил, свидетельствуют, что в целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно все таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства также отметил, что главное - то, что создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, повышения качества жизни.

https://ria.ru/20231116/inflyatsiya-1909801572.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин, втб, россия, россия зовет!