https://ria.ru/20231207/staroobryadtsy-1914344261.html
Представитель старообрядцев Молдавии рассказал о давлении Румынии и Украины
Представитель старообрядцев Молдавии рассказал о давлении Румынии и Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Представитель старообрядцев Молдавии рассказал о давлении Румынии и Украины
Молдавских старообрядцев пытаются склонить на свою сторону эмиссары из Румынии и Украины, заявил на открытии Международного старообрядческого форума в Москве... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:36
2023-12-07T13:36
2023-12-07T13:36
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Молдавских старообрядцев пытаются склонить на свою сторону эмиссары из Румынии и Украины, заявил на открытии Международного старообрядческого форума в Москве председатель общественного движения "Русское духовное единство" Петр Донцов, представивший молдавских староверов на съезде. "Что до положения старообрядцев: с одной стороны, приезжают эмиссары из Румынии и нас приглашают к себе, с другой стороны - украинцы приезжают и приглашают к себе... Мы постараемся этого не допустить", - сказал он на пленарном заседании форума. Донцов отметил, что положение дел в Молдавии в целом тревожное - несмотря на то, что за тридцать лет независимости никакой язык не приблизился в ней к русскому по статусу как язык межнационального общения, "республику разрывают". В 2023 году форум посвящен трехсотлетию "Поморских ответов" - одного из главных произведений, отстаивающих вероучительную позицию староверов. Международный старообрядческий форум проходит в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран. На нем прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами. Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
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молдавия, румыния, украина, в мире
Религия, Молдавия, Румыния, Украина, В мире
Представитель старообрядцев Молдавии рассказал о давлении Румынии и Украины
Молдавские старообрядцы заявили о давлении эмиссаров из Румынии и Украины
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Молдавских старообрядцев пытаются склонить на свою сторону эмиссары из Румынии и Украины, заявил на открытии Международного старообрядческого форума в Москве председатель общественного движения "Русское духовное единство" Петр Донцов, представивший молдавских староверов на съезде.
"Что до положения старообрядцев: с одной стороны, приезжают эмиссары из Румынии и нас приглашают к себе, с другой стороны - украинцы приезжают и приглашают к себе... Мы постараемся этого не допустить", - сказал он на пленарном заседании форума.
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Донцов отметил, что положение дел в Молдавии в целом тревожное - несмотря на то, что за тридцать лет независимости никакой язык не приблизился в ней к русскому по статусу как язык межнационального общения, "республику разрывают".
В 2023 году форум посвящен трехсотлетию "Поморских ответов" - одного из главных произведений, отстаивающих вероучительную позицию староверов.
Международный старообрядческий форум проходит в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России
, Белоруссии
, Молдавии и других стран. На нем прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.
Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.
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