https://ria.ru/20231207/standart-1914247541.html

В России утвердили новый стандарт по укрытиям в заглубленных помещениях

В России утвердили новый стандарт по укрытиям в заглубленных помещениях - РИА Новости, 07.12.2023

В России утвердили новый стандарт по укрытиям в заглубленных помещениях

Новый национальный стандарт, определяющий требования к заглубленным помещениям для укрытия населения, в том числе паркингам торговых центров, новым станциям и... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:51

2023-12-07T02:51

2023-12-07T02:51

внии гочс

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый национальный стандарт, определяющий требования к заглубленным помещениям для укрытия населения, в том числе паркингам торговых центров, новым станциям и тоннелям метро, вступит в силу 1 марта 2024 года, основные конструкции таких сооружений должны быть из негорючих материалов. "Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт Российской Федерации "Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования", разработанный учёными ВНИИ ГОЧС. Он вступает в действие с 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что к заглубленным помещениям относятся новые станции и тоннели метрополитенов, подземные паркинги торговых и развлекательных центров, подземные переходы, горные выработки, а также подвалы жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Документ рекомендует при выборе заглубленных помещений отдавать предпочтение зданиям, которые являются местами постоянного пребывания людей, в том числе жилым домам, офисным и торговым центрам. Приспособление таких помещений должно осуществляться с учётом их использования в мирное время для нужд экономики или обслуживания населения. Их основные строительные конструкции должны быть несгораемыми. Подчеркивается, что места расположения заглубленных укрытий должны исключать возможность затопления их ливневыми, паводковыми и грунтовыми водами, а также жидкостями из разрушенных резервуаров, коллекторов, магистральных и технологических трубопроводов. Новый ГОСТ, кроме того, содержит требованиям к инженерным системам жизнеобеспечения укрытий: вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Стандарт также определяет количество площади на одного укрываемого в зависимости от особенностей размещения населения. Рекомендуемая продолжительность непрерывного пребывания людей в заглубленных помещениях - до 12 часов. Предполагается, что за подготовку укрытий будут отвечать органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. "Национальный стандарт раскрывает новые подходы к защите населения, не работающего в организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне (особо ценные предприятия, объекты энергетики). Сегодня изменились подходы к эвакуации населения, в результате чего в местах постоянного проживания будет оставаться значительное количество граждан. Соответственно, применение данного стандарта позволит повысить уровень защиты населения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций", - резюмирует заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов.

https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900411459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

внии гочс, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)