https://ria.ru/20231207/stabilnost-1914259069.html

Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире

Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире - РИА Новости, 07.12.2023

Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире

Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:32

2023-12-07T07:32

2023-12-07T07:32

китай

пекин

в мире

си цзиньпин

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европейский совет

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. "Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай и ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире. "В этом году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Находясь в новой отправной точке отношений Китая и ЕС, мы должны обобщить исторический опыт, придерживаться общих тенденций мирового развития, продемонстрировать мудрость и ответственность, придерживаться правильной позиции Всестороннего стратегического партнерства", - добавил китайский лидер. В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20231204/raznoglasiya-1913707120.html

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