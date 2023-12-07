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Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире - РИА Новости, 07.12.2023
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07:32 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/stabilnost-1914259069.html
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире - РИА Новости, 07.12.2023
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире
Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:32
2023-12-07T07:32
китай
пекин
в мире
си цзиньпин
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европейский совет
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. "Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай и ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире. "В этом году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Находясь в новой отправной точке отношений Китая и ЕС, мы должны обобщить исторический опыт, придерживаться общих тенденций мирового развития, продемонстрировать мудрость и ответственность, придерживаться правильной позиции Всестороннего стратегического партнерства", - добавил китайский лидер. В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20231204/raznoglasiya-1913707120.html
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китай, пекин, в мире, си цзиньпин, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, евросовет
Китай, Пекин, В мире, Си Цзиньпин, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире

Си Цзиньпин: КНР и ЕС ответственны за обеспечение большей стабильности в мире

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
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"Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию", - заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что Китай и ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире.
"В этом году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Находясь в новой отправной точке отношений Китая и ЕС, мы должны обобщить исторический опыт, придерживаться общих тенденций мирового развития, продемонстрировать мудрость и ответственность, придерживаться правильной позиции Всестороннего стратегического партнерства", - добавил китайский лидер.
В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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КитайПекинВ миреСи ЦзиньпинШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский советЕвросовет
 
 
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