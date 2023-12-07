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Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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10:18 07.12.2023 (обновлено: 10:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ssha-1914278475.html
Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине
Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по планам США производить на территории Украины снаряды, указала, что они могут быть попыткой... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:18
2023-12-07T10:24
в мире
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по планам США производить на территории Украины снаряды, указала, что они могут быть попыткой уравновесить провал в Сенате, который не поддержал законопроект о помощи Киеву.Ранее стало известно, что Сенат США не поддержал законопроект о помощи Киеву."Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она в эфире "Соловьев Live".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине

Захарова: планы США производить снаряды на Украине отражают кризис в США

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по планам США производить на территории Украины снаряды, указала, что они могут быть попыткой уравновесить провал в Сенате, который не поддержал законопроект о помощи Киеву.
Ранее стало известно, что Сенат США не поддержал законопроект о помощи Киеву.
«
"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Вчера, 10:02
 
В миреРоссияСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
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