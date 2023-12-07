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Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска - РИА Новости, 07.12.2023
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска
Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:31
2023-12-07T06:31
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников. В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них участвуют предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи. Дебаты прошли без экс-президента Дональда Трампа. "Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", - сказал Кристи в ответ на соответствующий вопрос. При этом он упрекнул Рон Десантиса в том, что тот не дал четкого ответа на аналогичный вопрос.
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США, Нью-Джерси, Алабама, Крис Кристи, Рон Десантис, Вивек Рамасвами, ООН, В мире
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска
Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в Газу войска