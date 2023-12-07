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Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска - РИА Новости, 07.12.2023
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06:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ssha-1914256294.html
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска - РИА Новости, 07.12.2023
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска
Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:31
2023-12-07T06:31
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников. В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них участвуют предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи. Дебаты прошли без экс-президента Дональда Трампа. "Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", - сказал Кристи в ответ на соответствующий вопрос. При этом он упрекнул Рон Десантиса в том, что тот не дал четкого ответа на аналогичный вопрос.
https://ria.ru/20231205/gaza-1913832259.html
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сша, нью-джерси, алабама, крис кристи, рон десантис, вивек рамасвами, оон, в мире
США, Нью-Джерси, Алабама, Крис Кристи, Рон Десантис, Вивек Рамасвами, ООН, В мире
Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска

Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в Газу войска

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников.
В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них участвуют предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи. Дебаты прошли без экс-президента Дональда Трампа.
"Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", - сказал Кристи в ответ на соответствующий вопрос.
При этом он упрекнул Рон Десантиса в том, что тот не дал четкого ответа на аналогичный вопрос.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
США разрабатывают план перехода Газы под контроль ПНА, пишут СМИ
5 декабря, 11:46
 
СШАНью-ДжерсиАлабамаКрис КристиРон ДесантисВивек РамасвамиООНВ мире
 
 
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