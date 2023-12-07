https://ria.ru/20231207/ssha-1914256294.html

Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска

Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска - РИА Новости, 07.12.2023

Кандидат в президенты США Кристи выразил готовность направить в Газу войска

Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T06:31

2023-12-07T06:31

2023-12-07T06:31

сша

нью-джерси

алабама

крис кристи

рон десантис

вивек рамасвами

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c27afc7e19f4e7778f287ac4eaa9ca25.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников. В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них участвуют предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи. Дебаты прошли без экс-президента Дональда Трампа. "Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", - сказал Кристи в ответ на соответствующий вопрос. При этом он упрекнул Рон Десантиса в том, что тот не дал четкого ответа на аналогичный вопрос.

https://ria.ru/20231205/gaza-1913832259.html

сша

нью-джерси

алабама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-джерси, алабама, крис кристи, рон десантис, вивек рамасвами, оон, в мире