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Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 07.12.2023 (обновлено: 14:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/spetsoperatsiya-1914362942.html
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе - РИА Новости, 07.12.2023
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе
Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:23
2023-12-07T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - сказали в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе

МО РФ: российские войска поразили командные пункты подразделений трех бригад ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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