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Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе

Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе - РИА Новости, 07.12.2023

Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе

Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:23

2023-12-07T14:23

2023-12-07T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - сказали в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)