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Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе - РИА Новости, 07.12.2023
Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе
Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:23
2023-12-07T14:23
2023-12-07T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Авиация, БПЛА и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику, склады боеприпасов и вооружения войск Украины в 121 районе, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - сказали в ведомстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Авиация, БПЛА и ракетные войска поразили силу и технику ВСУ в 121 районе
МО РФ: российские войска поразили командные пункты подразделений трех бригад ВСУ