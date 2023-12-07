https://ria.ru/20231207/spetsnaz-1914246912.html

СМИ: польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ

СМИ: польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ

Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, столкнулся с британским спецназом, об этом пишет издание Declassified UK со ссылкой на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:24

2023-12-07T02:24

2023-12-07T03:15

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, столкнулся с британским спецназом, об этом пишет издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.Как отмечает британское издание, польский журналист Парафьянович имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Слова неназванного польского министра он привел в своей новой книге "Польша в войне".Польский чиновник в марте 2022 года передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром, когда он прошел последний украинский блокпост, после которого, по словам солдат ВСУ, он мог продолжить путь только "на свой страх и риск", пишет журналист."И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", — цитирует министра Парафьянович.Журналист добавил, что его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, как утверждается, присутствовали на Украине с самого начала конфликта."В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос – из Люблинецкого военного диверсионного отряда", — заявил он.Издание Declassified обратилось в минобороны Великобритании с просьбой прокомментировать эту информацию, однако там отказались дать ответ."Это давняя политика сменяющих друг друга правительств — не комментировать предположения о силах специального назначения", — заявили в ведомстве.Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.

https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html

https://ria.ru/20231204/britaniya-1913728833.html

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в мире, великобритания, украина, киев, вооруженные силы украины