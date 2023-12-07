СМИ: польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ
Declassified UK: польский министр столкнулся на Украине с британским спецназом
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
© AP Photo / Michal Dyjuk
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, столкнулся с британским спецназом, об этом пишет издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.
Как отмечает британское издание, польский журналист Парафьянович имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Слова неназванного польского министра он привел в своей новой книге "Польша в войне".
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"И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", — цитирует министра Парафьянович.
Журналист добавил, что его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, как утверждается, присутствовали на Украине с самого начала конфликта.
"В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос – из Люблинецкого военного диверсионного отряда", — заявил он.
Издание Declassified обратилось в минобороны Великобритании с просьбой прокомментировать эту информацию, однако там отказались дать ответ.
"Это давняя политика сменяющих друг друга правительств — не комментировать предположения о силах специального назначения", — заявили в ведомстве.
Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.