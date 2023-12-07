https://ria.ru/20231207/sobaka-1914266783.html

В Тольятти бродячая собака покусала ребенка и женщину

В Тольятти бродячая собака покусала ребенка и женщину - РИА Новости, 07.12.2023

В Тольятти бродячая собака покусала ребенка и женщину

Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях о нападении бродячей собаки сначала на ребенка на остановке в Центральном районе Тольятти, а потом и на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:12

2023-12-07T09:12

2023-12-07T09:12

происшествия

тольятти

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях о нападении бродячей собаки сначала на ребенка на остановке в Центральном районе Тольятти, а потом и на женщину, которая пыталась его защитить, сообщила прокуратура Самарской области в телеграм-канале. Информация об инциденте появилась в соцсетях и местных СМИ вечером в среду: пес сначала напал на девочку, а затем и на женщину, которая попыталась защитить ребенка. В итоге женщина попала в больницу. "Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с безнадзорными животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в релизе ведомства.Собственную доследственную проверку также начал территориальный следственный отдел, который выясняет обстоятельства происшествия, отметило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html

тольятти

самарская область

россия

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происшествия, тольятти, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)