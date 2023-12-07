https://ria.ru/20231207/smolensk-1914288796.html

Смоленская область перевыполнила план Минстроя России по вводу жилья

Смоленская область перевыполнила план Минстроя России по вводу жилья - РИА Новости, 07.12.2023

Смоленская область перевыполнила план Минстроя России по вводу жилья

Смоленская область уже перевыполнила показатели по вводу жилья, установленные Минстроем России на 2023 год - за 11 месяцев введено более 480 тысяч квадратных... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:47

2023-12-07T10:47

2023-12-07T10:47

смоленская область

жилье

смоленская область

василий анохин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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СМОЛЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Смоленская область уже перевыполнила показатели по вводу жилья, установленные Минстроем России на 2023 год - за 11 месяцев введено более 480 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 120% от плана, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. Анохин сообщил, что принял участие в совместном заседании Комиссии Госсовета и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Обсуждались ход реализации нацпроектов, темпы жилищного строительства, а также планы по дальнейшему развитию отрасли. "Смоленская область уже перевыполнила показатели по вводу жилья, установленные Минстроем России на этот год. За 11 месяцев мы ввели более 483 тысяч квадратных метров жилья. Это 120% от плана. Ещё порядка 50 тысяч квадратных метров будет сдано до конца года. В целом, на протяжении последних лет наша строительная отрасль ежегодно показывает устойчивый рост", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что правительство Смоленской области продолжает развивать социальную инфраструктуру, так как она напрямую влияет на качество жизни смолян. По его словам, в этом году в регионе ведётся строительство пяти важных соцобъектов – двух школ, нового лечебного корпуса областной детской больницы, онкодиспансера и поликлиники. Ещё один, по словам губернатора, долгожданный объект - ФОК в Сычевке – планируется ввести в эксплуатацию до конца года. "Также завершаем ремонт хирургического, травматологического и терапевтического корпусов больницы "Красный Крест". Неоднократно сам бывал на объекте. Совершенно другие условия и возможности. Как для медперсонала, так и для пациентов", - сообщил Анохин.

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, смоленская область, василий анохин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)