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Слуцкий отметил в спецобращении Байдена по Украине две важные детали
Слуцкий отметил в спецобращении Байдена по Украине две важные детали - РИА Новости, 07.12.2023
Слуцкий отметил в спецобращении Байдена по Украине две важные детали
Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Джо Байдена в спецобращении по Украине... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:23
2023-12-07T00:23
2023-12-07T00:28
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Джо Байдена в спецобращении по Украине об атаке России на страны НАТО после ее победы в СВО, отметив, что это признание собственных ошибок и поражения политики Белого дома. "Байден говорит о предстоящей победе России в СВО на Украине как о факте. Для спонсора укронацисткого режима, по сути, это признание собственных ошибок и поражения политики Белого дома", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Он считает, что таким образом американский президент пугает и европейцев. "Байден, демонстрируя антироссийские фобии и проецируя собственную агрессию, запугивает не только конгрессменов, но слабонервных европейцев. Пытается таким образом вынудить их возместить Киеву "недостачу" американских траншей?" - добавил Слуцкий. Байден убежден в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Ранее он запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
https://ria.ru/20231125/slutskiy-1911803229.html
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украина, россия, киев, джо байден, леонид слуцкий (политик), нато, лдпр, в мире
Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, ЛДПР, В мире
Слуцкий отметил в спецобращении Байдена по Украине две важные детали
Слуцкий назвал обращение Байдена по Украине признанием поражения политики США