https://ria.ru/20231207/sistemy-1914376094.html
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России
Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты, напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно", - сказал Путин.
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Путин об ограничениях платежных систем для России
Путин об ограничениях платежных систем для России
2023-12-07T15:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России
Путин заявил об укреплении суверенитета России в сфере платежных систем