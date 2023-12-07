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Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:00 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/sistemy-1914376094.html
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России
Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты, напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно", - сказал Путин.
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Путин об ограничениях платежных систем для России
Путин об ограничениях платежных систем для России
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России

Путин заявил об укреплении суверенитета России в сфере платежных систем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
«
"Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты, напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС
27 ноября, 13:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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