https://ria.ru/20231207/sistemy-1914376094.html

Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России

Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России - РИА Новости, 07.12.2023

Путин прокомментировал ограничения платежных систем для России

Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:59

россия

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Цели недоброжелателей, которые ограничили доступ россиян к мировым платежным системам, не были достигнуты, Россия продолжает укреплять свой суверенитет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты, напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231127/lavrov-1912116081.html

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Путин об ограничениях платежных систем для России Путин об ограничениях платежных систем для России 2023-12-07T15:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин