https://ria.ru/20231207/sistema-1914332972.html

Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми

Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми - РИА Новости, 07.12.2023

Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми

Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:59

2023-12-07T12:59

2023-12-07T12:59

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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба правительства региона. "Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о направлении в Рязанскую область суммы в объеме 16 миллионов 492 тысяч рублей. Средства выделяются в 2023 году в качестве субсидий на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - сообщило правительство области со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. Уточняется, что за счет дополнительных средств услуги социального обслуживания получат еще 53 человека. "Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу. Не случайно вопрос вошел в список поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета РФ на 2024-2026 годы. Фракция предложила увеличить до 138,6 миллиарда рублей финансирование ряда социальных мероприятий, в том числе развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая участников специальной военной операции", – сказал Макаров. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион – один из пяти субъектов РФ, где в 2023-2024 годах расширяется охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Планируется, что за два года, благодаря проекту, поддержку получат более 4,5 тысячи человек. "Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать", – подчеркнул Малков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231206/tsentr-1914212874.html

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рязанская область, андрей макаров, павел малков, единая россия, россия, госдума рф