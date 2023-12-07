Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
12:59 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sistema-1914332972.html
Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми
Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми - РИА Новости, 07.12.2023
Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми
Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:59
2023-12-07T12:59
рязанская область
рязанская область
андрей макаров
павел малков
единая россия
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg
РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба правительства региона. "Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о направлении в Рязанскую область суммы в объеме 16 миллионов 492 тысяч рублей. Средства выделяются в 2023 году в качестве субсидий на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - сообщило правительство области со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. Уточняется, что за счет дополнительных средств услуги социального обслуживания получат еще 53 человека. "Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу. Не случайно вопрос вошел в список поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета РФ на 2024-2026 годы. Фракция предложила увеличить до 138,6 миллиарда рублей финансирование ряда социальных мероприятий, в том числе развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая участников специальной военной операции", – сказал Макаров. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион – один из пяти субъектов РФ, где в 2023-2024 годах расширяется охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Планируется, что за два года, благодаря проекту, поддержку получат более 4,5 тысячи человек. "Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать", – подчеркнул Малков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20231206/tsentr-1914212874.html
https://ria.ru/20231129/agrarii-1912608389.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5cd30c9d42b7fcaa2ad1601677f59a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, андрей макаров, павел малков, единая россия, россия, госдума рф
Рязанская область, Рязанская область, Андрей Макаров, Павел Малков, Единая Россия, Россия, Госдума РФ

Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном переходе
Прохожие на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие на пешеходном переходе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о направлении в Рязанскую область суммы в объеме 16 миллионов 492 тысяч рублей. Средства выделяются в 2023 году в качестве субсидий на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - сообщило правительство области со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития
6 декабря, 19:53
Уточняется, что за счет дополнительных средств услуги социального обслуживания получат еще 53 человека.
"Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу. Не случайно вопрос вошел в список поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета РФ на 2024-2026 годы. Фракция предложила увеличить до 138,6 миллиарда рублей финансирование ряда социальных мероприятий, в том числе развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая участников специальной военной операции", – сказал Макаров.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион – один из пяти субъектов РФ, где в 2023-2024 годах расширяется охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Планируется, что за два года, благодаря проекту, поддержку получат более 4,5 тысячи человек.
"Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать", – подчеркнул Малков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Глебов мост и колокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Рязанская область получит около 250 млн рублей для поддержки аграриев
29 ноября, 12:33
 
Рязанская областьРязанская областьАндрей МакаровПавел МалковЕдиная РоссияРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала