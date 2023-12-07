Рязанская область получит более 16 млн рублей на систему ухода за пожилыми
Прохожие на пешеходном переходе. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 16,492 миллиона рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о направлении в Рязанскую область суммы в объеме 16 миллионов 492 тысяч рублей. Средства выделяются в 2023 году в качестве субсидий на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - сообщило правительство области со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.
Уточняется, что за счет дополнительных средств услуги социального обслуживания получат еще 53 человека.
"Тема важнейшая, а потому останется в числе приоритетов и на перспективу. Не случайно вопрос вошел в список поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета РФ на 2024-2026 годы. Фракция предложила увеличить до 138,6 миллиарда рублей финансирование ряда социальных мероприятий, в том числе развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая участников специальной военной операции", – сказал Макаров.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион – один из пяти субъектов РФ, где в 2023-2024 годах расширяется охват программы по долговременному уходу за людьми, нуждающимися в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Планируется, что за два года, благодаря проекту, поддержку получат более 4,5 тысячи человек.
"Проектом охвачены все муниципальные образования. Задействовано более 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работу по совершенствованию системы долговременного ухода будем продолжать", – подчеркнул Малков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.