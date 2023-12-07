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МИД Китая прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 07.12.2023
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14:22 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sdelka-1914362288.html
МИД Китая прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
МИД Китая прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 07.12.2023
МИД Китая прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Китай поддерживает контакты с заинтересованными сторонами по возможному возобновлению черноморской сделки, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:22
2023-12-07T14:22
в мире
китай
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай поддерживает контакты с заинтересованными сторонами по возможному возобновлению черноморской сделки, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС. "Мы поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами по возможному возобновлению черноморской продовольственной программы", - сказал Ван Лутун. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html
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в мире, китай, европа
В мире, Китай, Европа
МИД Китая прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

МИД КНР: Пекин контактирует со всеми сторонами по возобновлению зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай поддерживает контакты с заинтересованными сторонами по возможному возобновлению черноморской сделки, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.
"Мы поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами по возможному возобновлению черноморской продовольственной программы", - сказал Ван Лутун.
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН
8 ноября, 19:00
 
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