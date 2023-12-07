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Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян
Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 07.12.2023
Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян
Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:05
2023-12-07T16:05
2023-12-07T16:05
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". По словам президента, с 1 января 2024 года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. "Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 миллиардов. Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП", - сказал Путин.
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владимир путин, втб, россия зовет!, экономика, россия, общество
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Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян
Путин: программа долгосрочных сбережений россиян должна вырасти до 1% ВВП
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
По словам президента, с 1 января 2024 года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан.
"Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 миллиардов. Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП", - сказал Путин.
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