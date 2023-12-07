https://ria.ru/20231207/sberezheniya-1914400406.html

Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян

Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 07.12.2023

Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян

Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:05

2023-12-07T16:05

2023-12-07T16:05

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

владимир путин

втб

россия зовет!

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". По словам президента, с 1 января 2024 года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. "Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 миллиардов. Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html

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владимир путин, втб, россия зовет!, экономика, россия, общество