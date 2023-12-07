https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914253458.html
Австралия ввела санкции против 13 россиян
Австралия ввела санкции против 13 россиян - РИА Новости, 07.12.2023
Австралия ввела санкции против 13 россиян
Австралия ввела санкции против 13 граждан РФ, связав их с делом признанного в России иностранным агентом Владимира Кара-Мурзы*, заявила глава австралийского МИД РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:29
2023-12-07T05:29
2023-12-07T05:29
владимир кара-мурза
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австралия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Австралия ввела санкции против 13 граждан РФ, связав их с делом признанного в России иностранным агентом Владимира Кара-Мурзы*, заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг. "Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как отмечается, Австралия также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти граждан РФ, включая заместителя министра. Имена этих людей не называются. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (1959-2019). Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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владимир кара-мурза, россия, австралия, европа, владимир путин
Владимир Кара-Мурза, Россия, Австралия, Европа, Владимир Путин
Австралия ввела санкции против 13 россиян
Австралия ввела санкции против 13 россиян, связав их с делом Кара-Мурзы