https://ria.ru/20231207/rynok-1914375710.html
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин
Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:59
2023-12-07T14:59
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
втб
россия зовет!
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин."На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг брендов и посредников. по сути занимаемся активным освоением собственного рынка, это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
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россия, экономика, владимир путин, втб, россия зовет!
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин
Путин: Россия активно осваивает собственный рынок