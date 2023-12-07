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Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:59 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rynok-1914375710.html
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин
Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:59
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
втб
россия зовет!
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин."На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг брендов и посредников. по сути занимаемся активным освоением собственного рынка, это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
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россия, экономика, владимир путин, втб, россия зовет!
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин

Путин: Россия активно осваивает собственный рынок

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг брендов и посредников. по сути занимаемся активным освоением собственного рынка, это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинВТБРоссия зовет!
 
 
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