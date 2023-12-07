https://ria.ru/20231207/rynok-1914375710.html

Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин

Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Россия осваивает собственный рынок, заявил Путин

Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:59

2023-12-07T14:59

2023-12-07T15:59

россия

экономика

владимир путин

втб

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия занимается активным освоением собственного рынка, это приводит к позитивным результатам, сообщил президент РФ Владимир Путин."На потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг брендов и посредников. по сути занимаемся активным освоением собственного рынка, это, конечно, приводит к системным позитивным результатам", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895127728.html

россия

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2023

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россия, экономика, владимир путин, втб, россия зовет!