https://ria.ru/20231207/ryba-1914259779.html
Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай вырос на 28 процентов
Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай вырос на 28 процентов - РИА Новости, 07.12.2023
Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай вырос на 28 процентов
Экспорт дальневосточной рыбопродукции из Приморья в Китай с начала года вырос на 28,3% - до более чем 620 тысяч тонн, сообщает Приморское территориальное... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:43
2023-12-07T07:43
2023-12-07T07:43
экономика
китай
дальний восток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Экспорт дальневосточной рыбопродукции из Приморья в Китай с начала года вырос на 28,3% - до более чем 620 тысяч тонн, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. "Свыше 620 тысяч тонн рыбной продукции оформлено Росрыболовством в Приморье для экспорта в Китай за 11 месяцев 2023 года. Рост по сравнению с прошлым годом составил 28,3%", - говорится в сообщении. За аналогичный период прошлого года было оформлено 485 тысяч тонн рыбопродукции. С января по ноябрь 2023 года территориальное управление проверило легальность 3675 партий рыбы и других морепродуктов, добытых на Дальнем Востоке, для экспорта в КНР. В Китай из Приморья экспортируются горбуша, кета, нерка, серый ёж, порядка десяти видов краба, минтай и его филе, палтус, сельдь, лососевая икра, фарш сурими и дальневосточный трепанг.
https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Китай, Дальний Восток, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай вырос на 28 процентов
Экспорт рыбопродукции из Приморья в КНР вырос на 28% и составил 620 тысяч тонн
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Экспорт дальневосточной рыбопродукции из Приморья в Китай с начала года вырос на 28,3% - до более чем 620 тысяч тонн, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.
«
"Свыше 620 тысяч тонн рыбной продукции оформлено Росрыболовством в Приморье для экспорта в Китай за 11 месяцев 2023 года. Рост по сравнению с прошлым годом составил 28,3%", - говорится в сообщении.
За аналогичный период прошлого года было оформлено 485 тысяч тонн рыбопродукции.
С января по ноябрь 2023 года территориальное управление проверило легальность 3675 партий рыбы и других морепродуктов, добытых на Дальнем Востоке
, для экспорта в КНР.
В Китай из Приморья экспортируются горбуша, кета, нерка, серый ёж, порядка десяти видов краба, минтай и его филе, палтус, сельдь, лососевая икра, фарш сурими и дальневосточный трепанг.
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