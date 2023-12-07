https://ria.ru/20231207/rubl-1914461310.html

Силуанов оценил предпринятые меры по стабилизации курса рубля

Силуанов оценил предпринятые меры по стабилизации курса рубля - РИА Новости, 07.12.2023

Силуанов оценил предпринятые меры по стабилизации курса рубля

Предпринятые властями РФ меры по стабилизации курса рубля, в числе которых контроль за возвратом валютной выручки, играют свою роль, сообщил журналистам министр РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:24

2023-12-07T18:24

2023-12-07T18:24

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия

антон силуанов

экономика

центральный банк рф (цб рф)

втб

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предпринятые властями РФ меры по стабилизации курса рубля, в числе которых контроль за возвратом валютной выручки, играют свою роль, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Валютный курс плавающий. Мы не регулируем валюту под прогноз или под какие-то другие показатели. Мы делаем прогнозы при подготовке бюджета и социально-экономического прогноза, но курс зависит от многих факторов. От торгового баланса, от счета капитальных операций, поэтому, конечно, и прогноз, и факт по курсу может отличаться. Но сейчас отличия незначительные. Мы планировали 90 рублей за доллар, сейчас он около 92", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Министр также добавил, что "поэтому будем смотреть, мониторить, но наша задача сделать так, чтобы волатильность была ниже, меньше, как можно меньше". По его словам, меры, которые были предприняты правительством по стабилизации курса, в числе которых также контроль за возвратом валютной выручки, "играют свою роль как одна из мер по стабилизации волатильности курса". Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно. Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231114/peskov-1909333300.html

https://ria.ru/20231121/rubl-1910938967.html

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россия, антон силуанов, экономика, центральный банк рф (цб рф), втб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)