https://ria.ru/20231207/rotatsiya-1914252199.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 07.12.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:02
2023-12-07T05:02
2023-12-07T05:02
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
россия
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении. Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html
старомайорское
россия
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старомайорское, вооруженные силы украины, россия, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Российские силы при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским