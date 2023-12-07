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Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/rotatsiya-1914252199.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 07.12.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:02
2023-12-07T05:02
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
россия
константиновка
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении. Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html
старомайорское
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старомайорское, вооруженные силы украины, россия, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским

Российские силы при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении.
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Российские военные поразили склад ВСУ в районе Херсона
5 декабря, 14:22
Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныРоссияКонстантиновка
 
 
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