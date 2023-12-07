https://ria.ru/20231207/rotatsiya-1914252199.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским

Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским - РИА Новости, 07.12.2023

Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским

Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:02

2023-12-07T05:02

2023-12-07T05:02

специальная военная операция на украине

старомайорское

вооруженные силы украины

россия

константиновка

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке артиллерии сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского", - говорится в сообщении. Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html

старомайорское

россия

константиновка

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старомайорское, вооруженные силы украины, россия, константиновка