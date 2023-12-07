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Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин
Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин
Объединяющая роль России в Евразии в 2024 году возрастет, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:56
2023-12-07T12:56
2023-12-07T12:56
россия
евразия
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объединяющая роль России в Евразии в 2024 году возрастет, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "На пространстве Евразии складывается принципиально новая реальность, контуры которой начали вырисовываться с возвращением в состав России Крыма и реинтеграцией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что в 2024 году объединяющая роль Москвы как центра ключевых интеграционных проектов континента будет только крепнуть", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "На это указывает и формирующийся широкий альянс в составе России и наших союзников и партнеров по СНГ, ОДКБ и ШОС, а также нарождающегося "Большого евразийского партнерства", - добавил директор СВР. Важнейшее качество этих структур, принципиально отличающее их от западных блоков, - ненаправленность против третьих стран и нацеленность на формирование справедливого миропорядка на основе безусловного уважения суверенитета и соблюдения международного права, подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Евразия, Сергей Нарышкин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин
Нарышкин: объединяющая роль России в Евразии в 2024 году возрастет