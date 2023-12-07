https://ria.ru/20231207/rossiya-1914332114.html

Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин

Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023

Роль России как объединителя Евразии возрастет, считает Нарышкин

Объединяющая роль России в Евразии в 2024 году возрастет, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:56

2023-12-07T12:56

2023-12-07T12:56

россия

евразия

сергей нарышкин

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объединяющая роль России в Евразии в 2024 году возрастет, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "На пространстве Евразии складывается принципиально новая реальность, контуры которой начали вырисовываться с возвращением в состав России Крыма и реинтеграцией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что в 2024 году объединяющая роль Москвы как центра ключевых интеграционных проектов континента будет только крепнуть", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "На это указывает и формирующийся широкий альянс в составе России и наших союзников и партнеров по СНГ, ОДКБ и ШОС, а также нарождающегося "Большого евразийского партнерства", - добавил директор СВР. Важнейшее качество этих структур, принципиально отличающее их от западных блоков, - ненаправленность против третьих стран и нацеленность на формирование справедливого миропорядка на основе безусловного уважения суверенитета и соблюдения международного права, подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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Кирилл Волков

россия, евразия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)