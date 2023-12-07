https://ria.ru/20231207/rf-1914315106.html

Осужденные в России граждане Киргизии отказываются переводиться на родину

Осужденные в России граждане Киргизии отказываются переводиться на родину - РИА Новости, 07.12.2023

Осужденные в России граждане Киргизии отказываются переводиться на родину

Отбывающие наказание в российских местах лишения свободы граждане Киргизии в большинстве своем не хотят переводиться в киргизские тюрьмы и колонии, сообщил в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:15

2023-12-07T12:15

2023-12-07T12:15

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БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Отбывающие наказание в российских местах лишения свободы граждане Киргизии в большинстве своем не хотят переводиться в киргизские тюрьмы и колонии, сообщил в четверг министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев. "Мы ведем работу, проводим встречи со многими осужденными, объясняем им их права и обязанности. Предлагали написать заявление о переводе для отбывания оставшегося срока в Кыргызстане. Но они почему-то отказываются. Не хотят возвращаться, поэтому пишут отказные. Главное - их права соблюдаются", - заявил глава МИД на пресс-конференции. По последним данным, в учреждениях пенитенциарной системы России находятся более тысячи граждан Киргизии.

https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html

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