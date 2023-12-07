https://ria.ru/20231207/resursy-1914389772.html

Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России

Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России

В структуре экономики России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:32

2023-12-07T15:32

2023-12-07T15:59

владимир путин

россия

экономика

втб

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В структуре экономики России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли - это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

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владимир путин, россия, экономика, втб, россия зовет!