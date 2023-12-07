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Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:32 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/resursy-1914389772.html
Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России
Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России
В структуре экономики России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:32
2023-12-07T15:59
владимир путин
россия
экономика
втб
россия зовет!
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В структуре экономики России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли - это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, экономика, втб, россия зовет!
Владимир Путин, Россия, Экономика, ВТБ, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил долю несырьевых отраслей в экономике России

Путин: в структуре экономики России все большую долю занимают несырьевые отрасли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В структуре экономики России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли - это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
11 октября, 14:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинРоссияЭкономикаВТБРоссия зовет!
 
 
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