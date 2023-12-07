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Более 350 участников СВО на Ямале получили реабилитационный сертификат - РИА Новости, 07.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:44 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/reabilitatsionnyy_sertifikat-1914474189.html
Более 350 участников СВО на Ямале получили реабилитационный сертификат
Более 350 участников СВО на Ямале получили реабилитационный сертификат - РИА Новости, 07.12.2023
Более 350 участников СВО на Ямале получили реабилитационный сертификат
Более 350 бойцов спецоперации на Ямале стали обладателями реабилитационного сертификата на 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:44
2023-12-07T19:44
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САЛЕХАРД, 7 дек - РИА Новости. Более 350 бойцов спецоперации на Ямале стали обладателями реабилитационного сертификата на 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "Более 350 участников СВО Ямала получили реабилитационный сертификат. Мера социальной поддержки положена всем военнослужащим Ямала, участвующим в специальной военной операции. Номинал сертификата – 120 тысяч рублей. Средства можно потратить на медицинские, санаторно-курортные или оздоровительные услуги", — говорится в сообщении. Обратиться за реабилитационным сертификатом необходимо в течение пяти лет после окончания участия в СВО. Подать заявление можно в электронном виде, через МФЦ или лично в орган социальной защиты населения по месту жительства, уточняют власти. Сертификат действителен в течение двух лет со дня его получения. По нему возможно возместить затраты за уже понесенные расходы, либо направить средства на оказание предстоящих услуг. В первом случае после получения услуги необходимо обратиться за компенсацией не позднее шести месяцев с электронным заявлением, через МФЦ или орган соцзащиты. Во втором – потребуется заключить договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обратиться в местный орган соцзащиты за направлением средств сертификата на планируемое лечение. Обязательное условие – организации, предоставляющие услуги, должны быть юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и иметь лицензию на оказание медицинской деятельности. "Многие бойцы еще проходят службу или только планируют воспользоваться сертификатом, так как недавно вернулись. Поэтому рост обращений за поддержкой ожидаем уже в 2024 году. Отмечу, что срок получения и использования сертификата специально установлен длительный, чтобы у военнослужащих было время определиться, как именно они хотели бы реализовать свое право", — приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.
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ямал, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Общество, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), СВО

Более 350 участников СВО на Ямале получили реабилитационный сертификат

© РИА Новости / Кирилл БрагаРаненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию
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САЛЕХАРД, 7 дек - РИА Новости. Более 350 бойцов спецоперации на Ямале стали обладателями реабилитационного сертификата на 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Более 350 участников СВО Ямала получили реабилитационный сертификат. Мера социальной поддержки положена всем военнослужащим Ямала, участвующим в специальной военной операции. Номинал сертификата – 120 тысяч рублей. Средства можно потратить на медицинские, санаторно-курортные или оздоровительные услуги", — говорится в сообщении.
Обратиться за реабилитационным сертификатом необходимо в течение пяти лет после окончания участия в СВО. Подать заявление можно в электронном виде, через МФЦ или лично в орган социальной защиты населения по месту жительства, уточняют власти.
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Сертификат действителен в течение двух лет со дня его получения. По нему возможно возместить затраты за уже понесенные расходы, либо направить средства на оказание предстоящих услуг. В первом случае после получения услуги необходимо обратиться за компенсацией не позднее шести месяцев с электронным заявлением, через МФЦ или орган соцзащиты. Во втором – потребуется заключить договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обратиться в местный орган соцзащиты за направлением средств сертификата на планируемое лечение.
Обязательное условие – организации, предоставляющие услуги, должны быть юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и иметь лицензию на оказание медицинской деятельности.
"Многие бойцы еще проходят службу или только планируют воспользоваться сертификатом, так как недавно вернулись. Поэтому рост обращений за поддержкой ожидаем уже в 2024 году. Отмечу, что срок получения и использования сертификата специально установлен длительный, чтобы у военнослужащих было время определиться, как именно они хотели бы реализовать свое право", — приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СВО
 
 
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