https://ria.ru/20231207/razvitie-1914373333.html

Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики

Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики - РИА Новости, 07.12.2023

Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики

Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:51

2023-12-07T14:51

2023-12-07T15:59

россия

владимир путин

в мире

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности", - сказал Путин.По его словам, такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров - это объективный и во многом закономерный процесс.

https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912270701.html

россия

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россия, владимир путин, в мире