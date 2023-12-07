Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
14:51 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/razvitie-1914373333.html
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики
Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T15:59
россия
владимир путин
в мире
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903602310_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_93cfbd3abdcb88c9b0201d7ac0f737c8.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности", - сказал Путин.По его словам, такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров - это объективный и во многом закономерный процесс.
https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912270701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903602310_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_7de71e5b7d70c5cc9b6011fd6c427c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики

Путин: Россия выступает за демократическую модель развития глобальной экономики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
«
"Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности", - сказал Путин.
По его словам, такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров - это объективный и во многом закономерный процесс.
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Премьер Китая заявил о риске фрагментации мировой экономики
28 ноября, 07:21
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала