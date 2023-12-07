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Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики
Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T14:51
2023-12-07T15:59
россия
владимир путин
в мире
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности", - сказал Путин.По его словам, такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров - это объективный и во многом закономерный процесс.
https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912270701.html
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Россия, Владимир Путин, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: Россия выступает за демократическое развитие глобальной экономики
Путин: Россия выступает за демократическую модель развития глобальной экономики