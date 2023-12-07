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Глава офиса Зеленского заявил о телефонном разговоре с Сийярто
Глава офиса Зеленского заявил о телефонном разговоре с Сийярто - РИА Новости, 07.12.2023
Глава офиса Зеленского заявил о телефонном разговоре с Сийярто
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто возможность организации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:19
2023-12-07T00:19
2023-12-07T00:19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто возможность организации встречи Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. "Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, они обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи. Агентство Блумберг ранее передавало, что Орбан просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в ЕС на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза.
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венгрия, украина, брюссель, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
Глава офиса Зеленского заявил о телефонном разговоре с Сийярто
Глава офиса Зеленского Ермак о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Сийярто