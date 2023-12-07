https://ria.ru/20231207/putin-1914396589.html
Переговоры Путина с наследным принцем Омана Аль Саидом. Прямая трансляция
Переговоры Путина с наследным принцем Омана Аль Саидом. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023
Переговоры Путина с наследным принцем Омана Аль Саидом. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:22
2023-12-07T16:22
2023-12-07T16:22
оман
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума "Россия зовет!".
оман
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Встреча Путина с наследным принцем Омана
LIVE: Встреча Путина с наследным принцем Омана
2023-12-07T16:22
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РИА Новости
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5
4.7
96
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оман, владимир путин, россия, видео
Оман, Владимир Путин, Россия
Переговоры Путина с наследным принцем Омана Аль Саидом. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума "Россия зовет!".
2023-12-07T16:22
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PT9M46S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом на полях форума "Россия зовет!".