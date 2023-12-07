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Путин призвал поддержать растущую деловую активность - РИА Новости, 07.12.2023
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15:47 07.12.2023 (обновлено: 15:58 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914394527.html
Путин призвал поддержать растущую деловую активность
Путин призвал поддержать растущую деловую активность - РИА Новости, 07.12.2023
Путин призвал поддержать растущую деловую активность
Необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:47
2023-12-07T15:58
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно поддержать растущую деловую активность и, прежде всего, обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Глава государства отметил, что за девять месяцев 2023 года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что примерно на четверть больше, чем годом ранее, бизнес не просто зарабатывает прибыль, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики. Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале - 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.
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владимир путин, втб, экономика, россия, россия зовет!
Владимир Путин, ВТБ, Экономика, Россия, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин призвал поддержать растущую деловую активность

Путин призвал поддержать растущую деловую активность в России

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно обязательно поддержать растущую деловую активность и, прежде всего, обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Глава государства отметил, что за девять месяцев 2023 года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что примерно на четверть больше, чем годом ранее, бизнес не просто зарабатывает прибыль, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики.
Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале - 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.
Денис Мантуров
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинВТБЭкономикаРоссияРоссия зовет!
 
 
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