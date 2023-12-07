https://ria.ru/20231207/putin-1914394527.html

Путин призвал поддержать растущую деловую активность

Путин призвал поддержать растущую деловую активность - РИА Новости, 07.12.2023

Путин призвал поддержать растущую деловую активность

Необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:58

владимир путин

втб

экономика

россия

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно поддержать растущую деловую активность и, прежде всего, обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Глава государства отметил, что за девять месяцев 2023 года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что примерно на четверть больше, чем годом ранее, бизнес не просто зарабатывает прибыль, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики. Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале - 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231024/manturov-1904978462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, втб, экономика, россия, россия зовет!