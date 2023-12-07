https://ria.ru/20231207/putin-1914382724.html
Путин назвал отток капитала менее острой проблемой, чем нехватка инвестиций
Путин назвал отток капитала менее острой проблемой, чем нехватка инвестиций - РИА Новости, 07.12.2023
Путин назвал отток капитала менее острой проблемой, чем нехватка инвестиций
Отток капитала в РФ - это не такая острая проблема, как то, что в России не хватает инвестиционных инструментов, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:13
2023-12-07T15:13
2023-12-07T16:06
экономика
россия
владимир путин
втб
россия зовет!
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отток капитала в РФ - это не такая острая проблема, как то, что в России не хватает инвестиционных инструментов, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."На встречах с ведущими бизнес-объединениями России, в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала. Звучат мнения, что крупный, прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в России, здесь и надежно, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает... Мне кажется, так и есть. Нужно дать ход таким вложениям", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, втб, россия зовет!
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВТБ, Россия зовет!
Путин назвал отток капитала менее острой проблемой, чем нехватка инвестиций
Путин: отток капитала не такая острая проблема, как нехватка инвестиций